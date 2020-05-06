Башкирия в рамках нацпроекта получила 33 цифровых кардиографа

06.05.2020, 16:48, Новости дня

В Башкирии семь госпиталей, подготовленных для приема пациентов с коронавирусом, получили цифровые компьютерные кардиографы, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что это стало возможным благодаря национальным и региональным проектам, пишет местное издание BashNews.

По состоянию на 6 мая, в республике выявили более 1100 человек с коронавирусом.

Специалисты пояснили, что все кардиографы подключены к Республиканской медицинской информационно-аналитической системе (РМИАС) для передачи электрокардиограмм в цифровом формате в электронные медицинские карты пациентов. А в РМИАС реализована система учета, маршрутизации и мониторинга оказания медицинской помощи таким пациентам.

Автоматическая интерпретация цифровых ЭКГ наполняет регистры БСК информацией, позволяющей существенно повысить оперативность и точность диагностирования, работать на опережение для исключения обострений или осложнений заболевания.

Также специалисты минздрава РБ рассказали, что на базе Республиканского кардиологического центра функционирует Республиканский логистический центр диагностирования и наблюдения за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями, основными задачами которого являются мониторинг маршрутизации экстренных пациентов и расшифровка ЭКГ, дистанционно полученных от медицинских организаций республики, а также проведение консилиумов с лечащими врачами.