Euronews – Великобритания лидирует по числу жертв коронавируса в Европе — но учёные предупреждают, что это ещё не конец

06.05.2020, 16:40, Новости дня

Великобритания опередила Италию по количеству смертей от коронавируса, заняв первое место в Европе и второе место в общемировой статистике. Однако британские власти настаивают, что глобальные сравнения здесь некорректны из-за разного подхода к учёту погибших, передаёт Euronews. Между тем учёные предупреждают, что это ещё не конец: по их мнению, вторая волна заражений практически неизбежна, а некоторые говорят и о «третьей волне».

Великобритания обошла Италию по числу жертв и теперь занимает второе место в мире, уступая лишь США: в Соединённом Королевстве зарегистрировано свыше 30 тысяч смертей от коронавирусной инфекции. За последние сутки там скончались свыше 700 человек.

Впрочем, в Лондоне говорят о невозможности прямого сравнения данных из разных стран.

ДОМИНИК РААБ, министр иностранных дел Великобритании: Есть разные методы подсчёта умерших. В нашей стране мы об этом спорили — и теперь публикуем данные обо всех скончавшихся, при всех обстоятельствах. Не все страны делают так. Сравнение данных разных государств вряд ли будет обоснованно, если мы не будем уверены, что все используют одинаковые методы. А это зависит, строго говоря, от того, насколько тщательно страны собирают статистику.

В Испании парламент в среду рассмотрит вопрос о продлении режима повышенной готовности, который даёт право властям ограничивать передвижение граждан. Нынешний срок истекает 10 мая. Хотя Мадрид уже отменил некоторые меры, в целом ограничения сохраняются.

Оппозиционные партии выражают сильное сомнение в необходимости продлевать режим чрезвычайной ситуации. Однако необходимость сохранения карантина поддерживают немецкие учёные. Специалисты Института Коха предупреждают, что вторая волна заражений почти неизбежна.

ЛОТАР ВИЛЕР, директор Института Коха: Это пандемия — а при пандемии вирус может сохранять контагиозность, пока не заболеют 60—70 процентов населения. Вот почему мы знаем, что вторая волна почти неизбежна. Большинство учёных в этом уверено. А многие говорят и о третьей волне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей планете число жертв коронавируса превышает 243 тысячи человек. Американский Университет Хопкинса говорит о 255 тысячах.

Количество подтверждённых случаев в мире превышает 3 миллиона 600 тысяч. На первом месте остаются Соединённые Штаты: 1 миллион 200 тысяч заразившихся, более 70 тысяч умерших.

Дата выхода в эфир 06 мая 2020 года.