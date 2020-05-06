 

Могли бы обойтись хлебом-солью — Times о «подарке» Кремля по возвращении Кима

06.05.2020, 16:40, Новости дня

Кремль долго ломал голову, как же поздравить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с возвращением, развеявшим слухи о проблемах вождя со здоровьем, считает The Times. В итоге РФ решила наградить Кима юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», которую изначально учреждали для ветеранов, тружеников тыла и бывших узников концлагерей.


Reuters

Эта задача была непростой даже для «самого рассчётливого ума в Кремле»: каким подарком поздравить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — человека, который многое может себе позволить, — с возвращением, после того как он несколько недель не появлялся на публике, пишет The Times.

 

В итоге президент РФ Владимир Путин решил порадовать Кима юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», которой ранее, по словам издания, награждали ветеранов и бывших узников концлагерей. Церемония вручения состоялась 5 мая во Дворце съездов Мансудэ в Пхеньяне. Правда, сам лидер на ней не присутствовал — вместо него медаль получил Министр иностранных дел республики Ли Сон Гвон. 

 

«Так, уважаемый товарищ председатель Трудовой партии Кореи и Верховный главнокомандующий Корейской народной армии получил очередную награду, несмотря на то что он явно не соответствует необходимым критериям», — комментирует газета. 

 

Как заявило посольство РФ в Северной Корее, медаль с изображением советского солдата, пишущего на стене Рейхстага слово «Победа!» Киму досталась за большой вклад в увековечение памяти погибших на территории его страны советских граждан и заботу о сохранности захоронений и мемориалов. Однако The Times напоминает, что в указе российского президента о создании медали прописано, что такая награда положена лицам, сражавшимся на фронтах Великой отечественной войны, труженикам тыла, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания. 

 

По данным российских властей, в ходе освобождения Кореи от японских захватчиков погибли порядка 5 тыс. советских солдат и 1375 из них похоронены на территории современной КНДР. Также в Северной Корее есть «с полдюжины» памятников советским войскам. 

 

Дед Ким Чен Ына, Ким Ир Сен, был командиром советского стрелкового батальона Красной армии, состоящего из корейских и китайских партизанов, а отец действующего лидера КНДР, Ким Чен Ир, родился в Хабаровском крае. 

 

Возможно, иронизирует The Times, Кремлю не стоило так стараться — когда в прошлом году Ким Чен Ын приезжал с визитом в Россию, ему очень понравились традиционные русские хлеб-соль.



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