Наполнение площади должно соответствовать имени Жукова… и бюджету

06.05.2020, 11:50, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет, Добряков

В преддверии Дня Победы на рыбинской площади имени Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова появились два артиллерийских орудия.

Установка пушек Т-12 стала одним из этапов благоустройства городской территории к 9 Мая.

Напомним, 29 ноября 2019 года вопрос о реконструкции площадей маршала Жукова и Комсомольской поставил Олег Леонтьев.

— На следующий год у нас, по рейтинговому голосованию, в планы ремонта включены ул. Волочаевская и Переборский парк, — пояснила Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ администрации города.

Но депутат настаивал, пл. Жукова ремонтировать необходимо – в следующем году юбилей Победы в Великой отечественной войне. А в качестве источника финансирования, предложил перераспределить средства, которые заложены на строительство нового фонтана на пл. Дерунова (цена вопроса – порядка 20 млн рублей).

— Мы писали президенту Владимиру Путину и нам пришел ответ: при наличии софинансирования области и города деньги из федерального бюджета выделят, — добавила Нина Чистякова, заметив, что площадь Жукова находится в удручающем состоянии – если кратко, то «это срамота и позорище города Рыбинска».

— На содержание (пл. Жукова) средства заложены, — ответила Олеся Минеева. – Лавочки будут отремонтированы, стенды поправлены. Но на реконструкцию денег нет.

12 декабря 2019 года Олег Леонтьев вновь вернулся к теме вышеупомянутых площадей.

– У нас не сделана Комсомольская площадь, площадь Жукова. Мы, к сожалению, думаем только о центре, а там я бываю редко. Чаще в своем дворе. И можно без комментариев, – напомнил депутат.

Но комментарии были.

— Я бы хотел обратится к так называемым коммунистам. А где вы были в 18 году? – в нарушение регламента решил сказать свое слово глав города Денис Добряков. – Кто вам мешал поднять народ на голосование (по ремонту общегородских территорий в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!»), чтобы им дали приоритетное место? Отвечаю – болтать и трепаться, можно сколько угодно. По-другому не скажу.

Но в настоящее время на площади имени маршала Жукова завершаются работы по благоустройству. За два дня до великого праздника 75-летия Победы здесь осталось закончить монтаж опор освещения и декоративных элементов на стеле. Сегодня десятки рыбинцев стали очевидцами установки двух пушек.

– Это пушки Т-12, которые были приняты на вооружение в послевоенные годы. Но важно не то, когда пушки были произведены, воевали они или нет, а то, что это настоящее украшение площади, названной в честь великого полководца, «Маршала Победы», который еще и потом продуктивно работал на благо страны, – подчеркнул глава Рыбинска Денис Добряков.

Два артиллерийских орудия были выделены Рыбинску Министерством обороны.

– Хочу выразить благодарность нашему военному гарнизону, который приложил помощь и усилия, чтобы привести эти пушки из Брянска, где они находились. Силами военнослужащих рыбинского гарнизона орудия были приведены в порядок и доставлены на площадь Жукова, – добавил Денис Добряков.

Полностью завершить благоустройство площади маршала Жукова планируется ко Дню Победы.