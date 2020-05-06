Эксперт не увидел ничего страшного в любви полицейских к «блатняку»

06.05.2020, 16:30, Новости дня

Песня в жанре шансон может трактоваться по-разному, поэтому слушать или исполнять ее сотруднику полиции вполне допустимо, но не стоит пропагандировать арестантскую любовь, как это сделала юрист и, возможно, будущий дознаватель Арина Миронова, сообщил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы МВД в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.

Жена сотрудника полиции из Новосибирска Арина Миронова написала песню в жанре шансон про арестантскую любовь, где использует уголовный жаргон и поет от лица преступницы. По словам девушки ее творчество понравилось коллегам мужа, они «оценили юмор».

«Есть разные трактовки некоторых песен. Например я являюсь сторонником того, что известная песня «Мурка» на самом деле является гимном нелегальных сотрудников уголовного розыска. То есть некоторые песни шансона имеют двойное значение, и, в частности, могут быть гимном сотрудников полиции», ­– говорит Ворожцов.

Эксперт отмечает, что арестантская или тюремная песня занимает видное место в российской культуре. В силу особенностей распространения, в условиях, когда достаточно большое количество людей находилось в местах лишения свободы, многие композиции стали частью местной культуры. «Не секрет, что значительная часть этих песен получила распространение на уровне обыденной, ресторанной культур», – делится Ворожцов.

Он рассказывает, что известно немало случаев любви между арестантами и правоохранителями, о которой зачастую можно услышать в песнях этого жанра. Бывало так, что преступники, мошенники, убийцы обладали достаточно сильной психологической подготовкой, обаянием, личными данными и оказывали определенное воздействие на сотрудников правоохранительных органов, особенно на женщин, в результате чего те, например, проносили преступнику оружие, способствуя таким образом побегу.

«Я всегда с опаской отношусь к так называемой арестантской любви, потому что чаще всего лица, находящиеся в местах лишения свободы, просто используют сотрудника правоохранительных органов. А песни только распространяют поведение подобного рода», – считает Ворожцов.

Он также подчеркнул, что на каких-либо мероприятиях представители полиции нередко слушают песни криминального мира и в этом нет ничего удивительного, потому что они популярны и их можно по-разному трактовать.