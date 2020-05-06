 

В РФ появилась стандартная версия кроссовера Geely Coolray

06.05.2020, 16:30, Разное

На российском рынке появилась четвертая комплектация нового кроссовера Geely Coolray под названием Comfort. Таким образом, цена транспортного средства за базовую модификацию составит почти 1,09 миллиона рублей.
По словам представителей пресс-службы китайского автоконцерна, стандартная версия автомобиля имеет галогеновую оптику и светодиодные «противотуманки», а также подогрев задних сидений, кондиционер, круиз-контроль, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым сенсорным экраном. Кроме того, кроссовер выделяется и хорошей системой безопасности с функцией удержания автомобиля на месте Autohold или движения под уклон HDC.

Стоит напомнить, что все модификации российской версии Geely Coolray оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем от Geely-Volvo, функционирующим в паре с 7-ступенчатым «роботом», привод – исключительно передний. Производство машин для российского рынка будет вестись на белорусском заводе «БелДжи».



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