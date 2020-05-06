 

В Германии ослабили ограничения социальных контактов

06.05.2020, 16:30, Новости дня

В Германии власти решили частично ослабить действующие ограничения социальных контактов, однако они будут продлены до 5 июня, передает DPA со ссылкой на участников видеоконференции канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель ФРГ.

В стране будет разрешено собираться вместе не более чем двумя семьями. При этом власти федеральных земель будут принимать решения об ослаблении ограничений самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, информирует ТАСС.

Эпицентром распространения коронавирусной инфекции в Германии считается Бавария, где до недавнего времени действовали особенно жесткие ограничения.

Напомним, в ВОЗ предостерегли от слишком быстрой отмены ограничений по коронавирусу.



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