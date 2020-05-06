Apple обновила прошивку наушников AirPods Pro

06.05.2020, 16:30, Разное

Накануне стало известно, что корпорация Apple распространяет обновление для ПО беспроводных наушников AirPods Pro. Таким образом, юзеры, аксессуары которых поддерживают 2C54 или 2B588, получат обновленную версию 2D15.

Дело в том, что в нынешних прошивках замечены небольшие проблемы в функционировании системы активного шумоподавления. Впрочем, в компании решили не рассказывать о перечне изменений, поэтому до конца неизвестно, чем именно обзавелась эта версия. По информации некоторых пользователей AirPods Pro, текущая прошивка далеко неидеальна, поэтому обновление вышло вовремя.

Напомним, «яблочная» компания еще в конце прошлого года начала распространять обновление 2C54 для устройства, однако вскоре распространение было прекращено, и те, кто не успел его загрузить, остались с версией 2B588. Прошлые обновления для беспроводных наушников улучшили скорость подключения и исправили различные ошибки.