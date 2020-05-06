Байден теряет поддержку избирателей, рейтинг Трампа растет – опрос

06.05.2020, 16:20, Новости дня

Поддержка вице-президента США, предполагаемого кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена среди американцев снижается. Об этом свидетельствуют результаты представленного 5 мая социологического опроса, проведенного Ipsos по заказу агентства Reuters.

Исследование показало, что Байдена на выборах готовы поддержать 43% зарегистрированных избирателей, а его вероятного соперника, действующего главу государства Дональда Трампа – 41%.

Таким образом, шансы обоих кандидатов на победу практически сравнялись – разница между ними находится в пределах статистической погрешности.

В аналогичном опросе на прошлой неделе Байден опережал Трампа на шесть процентных пунктов, а в опросе, который проводился с 15-го по 21 апреля, – на восемь процентных пунктов. В конце апреля, согласно данным опроса Ipsos/Reuters, рейтинг Байдена составлял 47%, а Трампа – 39%.

Агентство отметило, что из-за пандемии коронавируса и карантина бывший вице-президент вынужден проводить президентскую кампанию из своего дома в Делавэре, в то время как Трамп находится в центре внимания СМИ, поскольку проводит регулярные брифинги по поводу пандемии. В итоге опрошенные американцы считают, что Трамп лучше справится с пандемией и созданием рабочих мест, чем Байден.

Опрос проводили в интернете 4-го и 5 мая. В нем приняли участие 1215 человек, в том числе 1015 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Основная борьба за Белый дом традиционно ведется между кандидатами от двух крупнейших политических сил Штатов: Демократической и Республиканской партий. Демократов почти наверняка будет представлять Байден (все его соперники уже выбыли из гонки), республиканцев – Трамп.