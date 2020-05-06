 

В Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса “сжигают €1 млн в час”

06.05.2020, 16:20, Новости дня

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa из-за резкого снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавирусной инфекции “сжигает до €1 млн резервов в час”. Об этом гендиректор компании Карстен Шпор сообщил телеканалу CNN Business.

Как отмечает телеканал, 5 мая во время онлайн-конференции с акционерами компания отчиталась о €1,2 млрд убытков в первом квартале текущего года. Топ-менеджмент Lufthansa сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с правительством Германии о финансовой поддержке авиакомпании.

Ранее СМИ писали, что компания надеется получить около €10 млрд (в таком случае государство получит 25,1% акций Lufthansa и место в наблюдательном совете). В Lufthansa отказались комментировать детали переговоров, однако в письме от 3 мая, разосланном сотрудникам авиакомпании (копия письма есть в распоряжении CNN), сообщалось, что переговоры “могут быть быстро завершены”.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,68 млн человек, из них более 1,2 млн выздоровели, 258 тыс. умерли. 

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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