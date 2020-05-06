Рябошапка: Порошенко часто говорил неправду, и Зеленский становится похожим на своего предшественника

06.05.2020, 16:20, Новости дня

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка обвинил президента Украины Владимира Зеленского в сворачивании реформы органов прокуратуры. Об этом Рябошапка написал в блоге на “Украинской правде”.

“Одной из самых больших проблем [пятого] президента Петра Порошенко было то, что он часто говорил неправду. Особенно обидно это было слышать от иностранных партнеров. К сожалению, в этом президент Зеленский начинает быть похожим на своего предшественника, повторяя его ошибки. Одним из таких примеров является отношение к реформе прокуратуры”, – считает Рябошапка.

По его мнению, “уверяя международных партнеров в поддержке реформы прокуратуры, Зеленский руками назначенного им генпрокурора [Ирины Венедиктовой] уничтожает то, что было сделано в течение последних шести месяцев”.

“Очистка прокуратуры оказалась болезненной для бенефициаров неофициальных платных услуг, которые предоставляли прокуроры, а поэтому они при новом генпрокуроре начали искать возможности восстановить статус кво. Поскольку публичный отказ от продолжения реформы прокуратуры означает политическое самоубийство как для генпрокурора, так и для президента, появились более экзотические варианты возвращения “нужных” бывших прокуроров: создать апелляционные комиссии, чтобы в ручном режиме пересматривать решения об увольнении, идти на мировые соглашения с нужными экс-прокурорами”, – заявил Рябошапка.

Бывший генпрокурор добавил, что в Офисе генпрокурора “решили не переживать о законных процедурах и начали просто назначать “правильных людей” на должности в Офис генерального прокурора” без конкурсов и прохождения аттестации.

“Еще одной проблемой для [Венедиктовой] была необходимость назначать “правильных” людей на руководящие должности в Офисе генпрокурора. Одним из достижений реформы было то, что такие назначения осуществлялись административной комиссией с участием делегированных общественностью и международными институтами представителей, причем с правом решающего голоса”, – заявил Рябошапка.

По его словам, новый генпрокурор “решила избавиться международных партнеров в административной комиссии”, поскольку существовал риск, что “правильных прокуроров не назначат”.

“Генеральным прокурором Зеленского уничтожаются основные идеи реформы президента Зеленского – очистить прокуратуру от случайных и “своих” людей, которые служат не обществу и закону, а тем, кому обязаны должностью. И в этом президент Зеленский уже ничем не отличается президента Порошенко, который тоже руками своего генпрокурора не дал возможности провести нужную Украине реформу прокуратуры в 2015–2016 годах”, – заключил Рябошапка.

Рябошапка был генеральным прокурором с августа 2019 года по март 2020-го. 5 марта Верховная Рада 263 голосами приняла постановление о недоверии Рябошапке, что повлекло его отставку.

Президент Владимир Зеленский назвал Рябошапку “хорошим специалистом”, но отметил, что ему не удалось показать результат. Следующим генпрокурором была назначена Ирина Венедиктова, в 2019 году избранная в Верховную Раду по списку “Слуги народа” и несколько месяцев исполнявшая обязанности директор Госбюро расследований.