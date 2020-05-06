Найден микроб-паразит, защищающий комаров от малярии

06.05.2020, 16:18, Разное

Малярия по-прежнему остается очень опасным заболеванием, которое ежегодно уносит сотни тысяч жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году было зарегистрировано 228 миллионов случаев заболевания малярией, передаваемого комарами, в том числе 405 тысяч со смертельным исходом.

В ходе исследований в районе кенийского озера Виктория ученые обнаружили, что в кишечнике и половых органах у 5% комаров содержится микроспоридии (Microsporidia MB) — микробы, которые препятствует заражению насекомых малярией. В некоторых районах, где проводились тесты зафиксировано 9% процентов популяции комаров с этим микробом.

При лабораторных исследованиях гипотеза подтвердилась: комары с микроспоридиями не являются переносчиками малярии, эти микроорганизмы защищают их от заражения. Даже когда комарам давали пить зараженную кровь, у насекомых с микроспоридиями снижался уровень инфекции, и никаких признаков малярийного паразита обнаружено не было. Это значит, что при увеличении микроба в местных популяциях комаров есть шанс остановить распространение малярии без необходимости нарушить остальную часть экосистемы.

Исследователи пока не дали однозначного объяснения этому открытию. Согласно одной из гипотез, микроспоридия вызывает при заражении иммунный ответ, делая комаров устойчивыми к малярии. Возможно также, что микроб воздействует на метаболизм комара и делает его организм непригодным для возбудителя малярии (Plasmodium falciparum).

Идея о том, что москитный микроб может остановить передачу болезни, не совсем новая. Так, бактерии вольбахии (Wolbachia), которые естественным образом встречаются в популяциях комаров, показали огромный потенциал для сокращения распространения лихорадки Денге и других инфекций, распространяемых насекомыми.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы точно определить, как использовать Microsporidia MB для борьбы с малярией. На следующем этапе исследования мы будем изучать динамику микроба в больших популяциях с помощью скрининга», – утверждает микробиолог физиологии и экологии Международного центра насекомых Джереми Херрен (International Centre of Insect Physiology and Ecology microbiologist, Jeremy Herren).