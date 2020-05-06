 

В Кремле отреагировали на выдачу ФРГ ордера на арест «русского хакера»

06.05.2020, 16:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не в курсе ситуации с выдачей Германией международного ордера на арест кого-либо из российских граждан, якобы связанных с ГРУ.

Песков заявил, что ему, «к сожалению или к счастью», нечего комментировать по этому вопросу, так как он не знает, «кого подала Германия в розыск, (…) о каких хакерах идет речь и почему этот хакер обязательно должен быть связан с ГРУ», передает ТАСС.

Ранее немецкое издание Suddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест россиянина Дмитрия Бадина, который якобы подозревается в участии в «хакерской атаке» на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации.

Отметим, что в 2018 году спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием «вмешательства» РФ в американские выборы, предъявил обвинения в хакерстве 12 россиянам. Одним из «подозреваемых» тогда был назван Дмитрий Бадин.

После США обвинили Бадина и еще нескольких «офицеров российской армии» во взломах ФИФА и ВАДА.



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