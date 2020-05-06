Власти Москвы оценили влияние майских праздников на соблюдение режима самоизоляции

06.05.2020, 16:16, Новости дня

С наступлением майских праздников в Москве не отмечается резкого увеличения случаев нарушений самоизоляции, сообщил министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

«С наступлением майских праздников не отмечается резкого увеличения количества нарушений порядка нахождения на улице гражданами, не болеющими коронавирусом или ОРВИ. Большинство москвичей ответственно отнеслись к необходимости соблюдать режим самоизоляции», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, впрочем, что и снижения числа этих нарушений не произошло.

«Часть горожан по-прежнему выходят на прогулки, пробежки, на спортивные площадки, выводят детей на детские площадки, собираются компаниями в скверах, парках и лесопарковых и береговых зонах», – посетовал Данчиков.

Он добавил, что минимизировать число находящихся на улице без веских причин людей удается благодаря усиленному режиму патрулирования.

«Но хочу еще раз подчеркнуть, что любой выход на улицу – это потенциальный риск для здоровья граждан. В последние дни в Москве наблюдается значительное увеличение числа заболевших, причем почти 90% новых заболевших моложе 65 лет», – добавил Данчиков.

По его словам, к административной ответственности в Москве за нахождение на улице без уважительных причин за первые четыре дня майских праздников привлечены более 6 тысяч человек.

«За 4 мая в Москве к административной ответственности за нахождение на улице без разрешенных указом мэра №12-УМ оснований было привлечено 1 тыс. 230 человек. Общее количество подобных нарушений за первые четыре дня майских праздников превысило шесть тысяч», – сказал Данчиков.

Ранее руководитель Московского центра урбанистики Сергей Капков сообщил, что жители Москвы стали меньше жаловаться на режим самоизоляции, введенный в городе из-за распространения коронавируса, число записей на эту тему в соцсетях снизилось с 1,5 млн в день до 750 тысяч.