Актер Петр Красилов рассказал о лечении от пневмонии

06.05.2020, 16:16, Новости дня

Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Петр Красилов сообщил, что находится дома и лечится от пневмонии. Он также сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет.

«Тест взяли ночью, и когда будет что-то известно, неизвестно. Пока я дома лечу свою пневмонию», – рассказал РИА «Новости» Красилов.

Пресс-атташе РАМТ также уточнила, что состояние у актера стабильное.

Ранее ряд СМИ сообщил, что накануне Красилов обратился к медикам, ему сделали необходимые исследования и якобы обнаружили коронавирус.

Красилов сыграл в таких фильмах, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Людмила Гурченко» и других.