Актер Петр Красилов рассказал о лечении от пневмонии
06.05.2020, 16:16, Новости дня
Актер Российского академического молодежного театра (РАМТ) Петр Красилов сообщил, что находится дома и лечится от пневмонии. Он также сдал тест на коронавирус, но результатов пока нет.
«Тест взяли ночью, и когда будет что-то известно, неизвестно. Пока я дома лечу свою пневмонию», – рассказал РИА «Новости» Красилов.
Пресс-атташе РАМТ также уточнила, что состояние у актера стабильное.
Ранее ряд СМИ сообщил, что накануне Красилов обратился к медикам, ему сделали необходимые исследования и якобы обнаружили коронавирус.
Красилов сыграл в таких фильмах, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «Людмила Гурченко» и других.
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