Страны Балтии с 15 мая открывают границы для поездок граждан Литвы, Латвии и Эстонии

06.05.2020, 16:15, Новости дня

Страны Балтии договорились с 15 мая частично открыть границы – для поездок между этими странами граждан Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщил 6 мая премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после беседы с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем и премьером Латвии Юри Ратасом.

“Мы пришли к выводу, что все три страны Балтии хорошо справились с распространением коронавируса. Кроме того, мы доверяем системам здравоохранения наших стран, – подчеркнул он. – Поэтому с 15 мая мы упраздняем запрет на перемещение граждан Литвы, Латвии и Эстонии по странам Балтии”.

Однако после возвращения из других стран гражданам Литвы, Латвии или Эстонии по-прежнему надо будет провести в изоляции две недели, пояснил Сквернялис.

Перед этим власти Литвы договорились об открытии границ с премьером Польши Матеушем Моравецким: гражданам Литвы с 11 мая можно будет свободно ездить в в Польшу по работе, бизнесу или на учебу без требования провести 2 недели в изоляции после поездки.

В Эстонии коронавирусом за все время эпидемии заболели 1733 человека, умерли 55. В Латвии заболели 900 человек, умерли 17. В Литве больны 1428 человек, умерли 48.