Глава Росгвардии впервые сообщил о присутствии росгвардейцев в Сирии

06.05.2020, 16:15, Новости дня

В Сирии проходит службу ограниченный контингент войск Росгвардии, об этом заявил 6 мая директор ведомства Виктор Золотов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Ранее об отправке подразделений Росгвардии в Сирию не сообщалось.

“Войска выполняют задачи без срывов. Мы выполняем задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике”, – сказал Золотов.

Он также рассказал, что 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии сейчас охраняет объекты в Керченском проливе в непосредственной близости от аннексированного Крыма и транспортный переход (Керченский мост).

Росгвардия была создана указом президента Путина в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. Тогда основными задачами Росгвардии были названы охрана общественного порядка внутри России, борьба с терроризмом и экстремизмом (также внутри страны), охрана российских государственных объектов и российских высокопоставленных чиновников. Использование подразделений Росгвардии за пределами РФ в законе не прописано.

Сейчас росгвардейцы, помимо других своих обязанностей, вместе с полицейскими занимаются патрулированием улиц России и штрафуют людей, которые нарушают карантин.