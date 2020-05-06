 

Глава Росгвардии впервые сообщил о присутствии росгвардейцев в Сирии

06.05.2020, 16:15, Новости дня

В Сирии проходит службу ограниченный контингент войск Росгвардии, об этом заявил 6 мая директор ведомства Виктор Золотов в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Ранее об отправке подразделений Росгвардии в Сирию не сообщалось. 

“Войска выполняют задачи без срывов. Мы выполняем задачи совместно с Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, ограниченным контингентом в Сирийской Арабской Республике”, – сказал Золотов.

Он также рассказал, что 115-я отдельная бригада особого назначения Росгвардии сейчас охраняет объекты в Керченском проливе в непосредственной близости от аннексированного Крыма и транспортный переход (Керченский мост). 

Росгвардия была создана указом президента Путина в апреле 2016 года на базе внутренних войск МВД. Тогда основными задачами Росгвардии были названы охрана общественного порядка внутри России, борьба с терроризмом и экстремизмом (также внутри страны), охрана российских государственных объектов и российских высокопоставленных чиновников. Использование подразделений Росгвардии за пределами РФ в законе не прописано. 

Сейчас росгвардейцы, помимо других своих обязанностей, вместе с полицейскими занимаются патрулированием улиц России и штрафуют людей, которые нарушают карантин.  

 



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