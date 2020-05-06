Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

06.05.2020, 16:11, Новости дня

Министр культуры России Ольга Любимова сдала тест на коронавирус, результат которого положительный, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ее пресс-секретаря.

По словам словам представителя чиновника, «болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет». Был ли сдан только один тест или несколько – не уточняется, Любимова работает удаленно.

39-летняя Любимова возглавила министерство в январе, до этого она занималась в нем развитием кино, а до того работала на Первом канале.

Любимова – третий заразившийся коронавирусом член российского правительства. До того на больничный ушел премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, болен министр строительства Владимир Якушев.

С начала вспышки распространения коронавирусной инфекции в России подтверждены 165 929 случаев инфицирования коронавирусом. При сохранении темпов роста в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займет пятое место в мире.