Министр культуры России Ольга Любимова заразилась коронавирусом

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06.05.2020, 16:11, Новости дня

Министр культуры России Ольга Любимова сдала тест на коронавирус, результат которого положительный, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на ее пресс-секретаря.

По словам словам представителя чиновника, «болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет». Был ли сдан только один тест или несколько – не уточняется, Любимова работает удаленно.

39-летняя Любимова возглавила министерство в январе, до этого она занималась в нем развитием кино, а до того работала на Первом канале.

Любимова – третий заразившийся коронавирусом член российского правительства. До того на больничный ушел премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, болен министр строительства Владимир Якушев.

С начала вспышки распространения коронавирусной инфекции в России подтверждены 165 929 случаев инфицирования коронавирусом. При сохранении темпов роста в четверг Россия обгонит Германию по числу выявленных случаев и займет пятое место в мире.

  • Радио «Свобода»

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