Документы в условиях самоизоляции: как оформить и с какими можно подождать

06.05.2020, 16:10, Новости дня

Как во время режима самоизоляции получить паспорт или водительское удостоверение, оформить дарственную или поставить на учет автомобиль? Многих москвичей сегодня интересуют эти и другие вопросы, связанные с документами — тем более если срок их действия истекает.

В центрах "Мои документы" никого, и к этому уже привыкли и сотрудники, и редкие посетители. Во время режима самоизоляции МФЦ перешли на новый формат работы. Посетителей они не принимают, кроме тех, кому нужны услуги записи актов гражданского состояния.

Работают лишь дежурные многофункциональные центры — по одному в районе. Их список есть на сайте md.mos.ru. Тем не менее, у москвичей накопились вопросы.

"Свой 20-й день рождения я праздновала в самоизоляции, теперь по закону я должна поменять паспорт, но я не знаю, как быть. Можно ли обратиться в МФЦ или можно это сделать по удаленке?" — интересуется Екатерина Кочеткова.

Действие всех документов, срок которых истекает во время пандемии, автоматически продлевается.

"Для удобства жителей срок действия паспортов и водительских удостоверений, прекращающих свое действие с 1 февраля по 15 июля, продлен. Для детей до 14 лет включительно основным документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении. Соответствующий указ подписал президент РФ", — напомнил руководитель флагманского офиса "Мои документы" в ЮЗАО Григорий Куров.

Если срок документов закончился до 1 февраля, получить, к примеру, паспорт можно в отделе МВД по предварительной записи. Для этого через портал госуслуг нужно подать заявление в электронном виде.

"Недавно наша семья приобрела новый автомобиль, но, к сожалению, покупка пришлась на момент самоизоляции. Теперь возникает вопрос: как же поставить данное транспортное средство на учет?" — спрашивает Елена Тихоненко.

Поставить машину на учет, записаться на экзамен в ГИБДД или получить водительское удостоверение можно лишь по предварительной записи на портале госуслуг.

"Я очень люблю путешествовать, но, к сожалению, срок моего загранпаспорта истек в марте, как раз когда начался режим самоизоляции. Нужно ли мне ехать в МФЦ, чтобы оформить загранпаспорт, или я смогу это сделать удаленно на портале "Мои документы"? — задается вопросом Григорий Звягинцев.

Подать заявления и прикрепить нужные документы можно удаленно — также через портал госуслуг. Паспорт на руки выдадут только после снятия особого режима. Работа нотариальных контор тоже не могла не измениться в условиях пандемии. Часть закрылась, работает примерно половина. Их список есть на сайте Нотариальной палаты. Нотариусы тоже принимают посетителей по предварительной записи, чтобы не создавать толпу в помещениях.

"Сейчас гражданин, чтобы совершить нотариальное действие, должен позвонить в нотариальную контору, ему предлагается направить по электронной почте документы, необходимые для совершения нотариальных действий, его консультируют, какие документы нужны для нотариального действия, и после этого предлагается прийти к конкретному времени", — говорит нотариус Александр Сагин.

Всего через портал md.mos.ru можно оформить больше ста услуг, их список есть на сайте. Для удобства напротив услуги указана ссылка для перехода в соответствующий раздел. Такой режим получения большинства государственных услуг будет действовать до особого распоряжения мэра Москвы.

Текст:

"Вести-Москва"