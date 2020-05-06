Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия

06.05.2020, 16:10, Новости дня

C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия. Об этом во время совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы сообщил мэр столицы Сергей Собянин, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что выход из противовирусных ограничений должен осуществляться постепенно и аккуратно, в противном случае ситуация может обернуться откатом назад.