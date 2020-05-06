Собянин: с 12 числа в Москве заработают все промпредприятия
06.05.2020, 16:10, Новости дня
C 12 мая в Москве заработают все промышленные предприятия. Об этом во время совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы сообщил мэр столицы Сергей Собянин, трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что выход из противовирусных ограничений должен осуществляться постепенно и аккуратно, в противном случае ситуация может обернуться откатом назад.
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