 

В России могут ввести цифровые продуктовые карточки

06.05.2020, 16:09, Разное

В целях поддержки населения РФ кредитное рейтинговое агентство НКР предложило ввести цифровые продуктовые карточки. Аналогичная система работает в Китае, тамошние жители отдельных провинций и городов получают «цифровые срочные ваучеры».
Действовать подобные карточки должны по принципу начисления баллов, а не реальных денег. Это позволяет вернуть часть средств, которые не были использованы в течение определенного промежутка времени, например, недели. Таким образом, государство может возместить себе часть издержек, ведь подобная инициатива требует еженедельной траты в размере 10 млрд рублей. Аналитики считают, что из-за «сгорания» баллов удастся вернуть до 20% средств обратно в бюджет.

Если система «цифровых срочных ваучеров» будет запущена в России, то жители смогут тратить баллы в продуктовых магазинах. Однако список дозволенных к покупке товаров будет ограниченным. Так, баллами не удастся расплатиться при приобретении алкоголя или элитных продуктов. Данная инициатива поможет не только гражданам РФ, но и экономике страны.



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