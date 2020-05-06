Смартфоны iPhone 12 оснастят двусторонней беспроводной зарядкой через NFC

06.05.2020, 16:09, Разное

Разработчики смартфона iPhone 12 оснастят устройство двусторонней беспроводной зарядкой через NFC. Данной возможностью обладают флагманские гаджеты Samsung и Huawei.

Информация о выходе спецификации Wireless Charging Candidate Technical Specification появилась ещё в начале 2020 года. Благодаря этой возможности смартфон можно заряжать с помощью беспроводной зарядки, которая поддерживает NFC мощностью до 1 Вт. Для этого необходимо использовать ту же антенну, что и для связи.

Ещё в 2013 году появилась информация, согласно которой при использовании модуля NFC происходит обмен энергией между аппаратами. «Благодаря беспроводной зарядке через NFC получилось изменить дизайнерское решение и способ взаимодействия с носимым устройством, работающим от аккумулятора. После устранения штекеров и кабелей гаджет стал компактным и герметичным», – пишет представитель NFC Forum Когава Тагава. Перед началом запуска iPhone 11 Минг-Чи Куо отметил, компания Apple не добавила данный функционал в смарфон из-за проблем с энергоэффективностью.