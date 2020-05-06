Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

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06.05.2020, 16:08, Новости дня

Ограничения, введенные в РФ из-за коронавируса, предлагается снимать в три этапа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Так, на первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции», – передает ее слова РИА «Новости».

На втором этапе будут допускаться прогулки и начало работы образовательных организаций, а также начало работы точек торговли, передает.

Только на третьем этапе снятия ограничительных мер предусматривается открытие парков и скверов с учетом соблюдения дистанции.

Она добавила, что основаниями для отмены ограничений являются темпы прироста заболевших COVID-19, объемы тестирования и достаточность коек в регионах России.

«При снятии ограничений предполагается оценка следующих основных показателей: темп прироста заболеваемости, то есть количество новых случаев заболевания, свободный коечный фонд для госпитализации больных новой коронавирусной инфекцией, показатели охвата тестирования, чтобы понимать, насколько широко инфекция распространена в том или ином регионе», – рассказала Попова.

По ее словам, показатели «оцениваются ретроспективно» за 1-2 недели, чтобы учесть инкубационный период.

По словам Поповой, самоизоляция позволила избежать взрывного роста заражения коронавирусом.

При этом ограничительные меры по коронавирусу, по ее словам, могут быть возобновлены в случае ухудшения ситуации.

«Еще раз подчеркну, что, в соответствии с предлагаемыми рекомендациями, решение о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и в случае осложнения эпидситуации ограничительные мероприятия могут быть возобновлены», – сообщила глава Роспотребнадзора.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину своевременно представили план снятия ограничений по коронавирусу.



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