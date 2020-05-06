В Москве решили возобновить работу промпредприятий и строительства

06.05.2020, 16:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Решение градоначальника поддержал президент Владимир Путин.

При этом Собянин подчеркнул, что начало работы строительных и промышленных предприятий в Москве не означает снятия режима самоизоляции, передает РИА «Новости».