В Москве решили возобновить работу промпредприятий и строительства

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06.05.2020, 16:08, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 12 мая планируется разрешить полноценную работу всех промышленных и строительных предприятий. Решение градоначальника поддержал президент Владимир Путин.

При этом Собянин подчеркнул, что начало работы строительных и промышленных предприятий в Москве не означает снятия режима самоизоляции, передает РИА «Новости».



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