Исследователи рассказали, почему новый коронавирус очень заразный

06.05.2020, 15:53, Разное

Американские исследователи после изучения молекулярной структуры коронавируса SARS-CoV-2, приведшего к пандемии COVID-19, рассказали, из-за чего данный патоген выделяется такой заразностью. С результатами исследования можно ознакомиться на страницах издания Journal of Molecular Biology.

Для понимания причин настолько быстрого распространения нового вида коронавируса, представители Корнеллского университета сравнили его структуру с более ранними микроорганизмами. В целом, сходство между SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1 очень высокое – более 85%. Остальные 15% отведены на ключевые отличия: речь идёт о свойствах, ранее обнаруженных у доброкачественного коронавируса HCoV-HKU1, встречающегося у людей. Что касается SARS-CoV-1, то его контагиозность была очень низкой, а вот смертность – довольной высокой (свыше 9%).

В то же время HCoV-HKU1 относительно безвредный, но распространяется очень быстро. Таким образом, SARS-CoV-2 является неким гибридом, что и привело к повышенной угрозе со стороны нового коронавируса. Заключительной особенностью является структура спайкового белка, помогающая вирусу проникнуть в клетку. Подобное ранее не встречалось при вспышке SARS-CoV-1 в начале 00-х.