Названо число безработных в России

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06.05.2020, 15:53, Новости дня

В РФ зарегистрирован 1 млн 243 тыс. безработных человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

«На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца, начиная с марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», – передает его слова ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.

При этом в Госдуме выступили за увеличение пособия для всех безработных.



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