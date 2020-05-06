Названо число безработных в России
06.05.2020, 15:53, Новости дня
В РФ зарегистрирован 1 млн 243 тыс. безработных человек, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
«На сегодняшний день в РФ зарегистрированы 1 млн 243 тыс. безработных граждан. В том числе за последние два месяца, начиная с марта, мы зарегистрировали 735 тыс. наших граждан», – передает его слова ТАСС.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому положено повышенное пособие по безработице и как его получить.
При этом в Госдуме выступили за увеличение пособия для всех безработных.
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