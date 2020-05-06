Путин предупредил об опасности поспешной отмены отграничений

06.05.2020, 15:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что скоропалительные решения по отмене ограничений в связи с коронавирусом могут быть опасны.

«Ситуация с распространением коронавируса в субъектах Федерации складывается по-разному, где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранять или даже дополнять, а где-то возможно планировать их определенное, обоснованное смягчение, но только с опорой на мнение ученых, специалистов, с учетом всех факторов и возможных рисков», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что забегать вперед нельзя, чтобы не произошло срыва или отката назад, так как цена малейшей ошибки – это «безопасность, жизнь, здоровье наших людей».

Путин также отметил позитивный настрой зарубежных коллег на совместную борьбу с коронавирусом.

«Я прочитал ваши доклады по поводу ваших контактов с коллегами из-за рубежа, надеюсь, что это тоже пойдет на пользу», – сказал он, обращаясь к главе Минздрава Михаилу Мурашко.

Путин отметил, что в такой сложный для всего мира период обмен информацией – это «крайне важная вещь».

«И вижу, что наши коллеги настроены на такую позитивную совместную работу», – заключил российский лидер.

Мурашко в ответ заметил, что контакты осуществлялись с зарубежными министрами здравоохранения, которые имеют наибольший опыт в этой сфере. Он поблагодарил за помощь в организации переговоров.

При этом около 36% больничных коек, подготовленных для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, свободны, находятся «в режиме ожидания», сказал Мурашко.

«Поэтому мы не видим сегодня какого-то дефицита или проблем с госпитализацией», – сказал Мурашко. Он добавил, что на искусственной вентиляции легких в РФ находятся порядка 1 тыс. 133 человек с коронавирусом, в том числе четверо детей.

Помощь заболевшим коронавирусом в РФ оказывают более 110 тыс. врачей и более 236 тыс. фельдшеров.

«Медицинскую помощь уже сегодня оказывают более 110 тыс. врачей, более 236 тыс. фельдшеров, медсестер и медбратьев и 46 тыс. младшего медицинского персонала, а также более 31 тыс. водителей автомобилей скорой помощи», – сказал Мурашко.

По его словам, привлечены также студенты медвузов.

«Около 41 тыс. студентов-ординаторов и аспирантов. Причем хочу отметить, что в «красной» зоне работают лишь выразившие свое согласие студенты и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на таком опасном участке. И, конечно же, все они прошли дополнительную подготовку по безопасности и по оказанию медицинской помощи», – сказал министр.

Мурашко сообщил, что правительство направило 45,7 млрд рублей на выплаты медикам, борющимся коронавирусом. Деньги доведены до регионов с запасом, выплаты идут в срок, передает РИА «Новости».

«В целях реализации вашего поручения с 1 апреля 2020 года на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда при оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией направлено правительством 45,7 млрд рублей», – доложил Мурашко.

По его словам, почти 42 млрд рублей из этой суммы – для выплат медработникам в регионах, еще порядка 4 млрд – для сотрудников медорганизаций Минздрава, ФМБА и Минобрнауки. Для работников медорганизаций силовых ведомств – Минобороны, ФСИН и других – предусмотрено чуть более 3 млрд рублей.

«До всех регионов средства доведены с запасом. И следует еще раз подчеркнуть, что эти выплаты освобождены от уплаты налога на доходы с физических лиц и производятся с начислением всех предусмотренных федеральным законом территориальных надбавок, соразмерно отработанному времени, на основании локальных актов медицинских организаций в объеме, не превышающем установленного размера выплат. Все выплаты и начисления идут в срок, в соответствии с днями выплаты заработной платы», – сообщил министр.

В среду президент РФ Владимир Путин проводит совещание по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы, на котором поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений.