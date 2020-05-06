 

Экс-полковника СК Ламонова освободили по УДО

06.05.2020, 15:50, Разное

На свободе он заразился коронавирусом.

Белевский райсуд Тульской области в апреле освободил условно-досрочно экс-полковника Следственного комитета Александра Ламонова, приговоренного к пяти годам колонии за помощь криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому). Об этом говорится на сайте суда. На свободе Ламонов заразился коронавирусом.

Решение суда прокуратура не опротестовала. В нем цитируется положительная характеристика из Исправительного центра № 1, где экс-полковник отбывал срок. В ней Ламонова называют «ветераном прокуратуры» и отмечают, что он добросовестно относился к работе, а также выполнял ее качественно и в срок. После освобождения Ламонова обязали на время оставшегося срока наказания не менять место жительства, не уведомив от этом полицию, а также ежемесячно отчитываться МВД о своем поведении.

Сам Ламонов рассказал «Открытым медиа», что после возвращения в Москву заразился коронавирусом. «Я нахожусь на самоизоляции, у меня полсемьи болеет коронавирусом, в том числе и я», — сообщил он. Ламонов добавил, что на принудительных работах ему было находиться легче, чем на карантине.

Помимо Ламонова, по тому же делу осудили и других бывших высокопоставленных сотрудников: Александра Дрыманова, Михаила Максименко, Дениса Никандрова и Алексея Крамаренко. Ламонов и Никандров пошли на сделку со следствием и рассказали о взятке за освобождение криминального авторитета по кличке Итальянец (Андрея Кочуйкова). Ему вынесли приговор за вымогательство, как и самому Шакро.

Ламонова и Никандрова приговорили к пяти и 5,5 годам колонии строгого режима соответственно, впоследствии приговоры им смягчили. Никандров тоже освободился по УДО. Максименко, Дрыманова и Крамаренко, отказавшихся признавать вину, приговорили к срокам от десяти до 14 лет колонии строгого режима и штрафам.

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Источник: Новая газета



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