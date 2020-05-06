 

Школы в Польше из страха перед властями отказываются от мероприятий по случаю Победы

06.05.2020, 15:48, Новости дня

Учебные заведения Польши «как от огня» бегут от мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, опасаясь проблем со стороны надзорных органов, сообщил руководитель представительства Россотрудничества в Варшаве Игорь Жуковский.

По его словам, на площадке Россотрудничества ежегодно проводятся мероприятия, посвященные годовщине освобождения Варшавы 17 января. При этом «муниципалитет и государственные власти Польши эту дату просто игнорируют», передает РИА «Новости». 

«Например, важный проект Россотрудничества «Дороги Победы» нам пришлось реализовывать в усеченном формате: и польские школы, и польские учебные заведения как от огня бегут от такого рода исторической проблематики, обоснованно опасаясь проблем со стороны своих надзорных органов», – сообщил Жуковский. 

Также он отметил, что польские власти предпринимают шаги «по ликвидации мест памяти, памятников, других символов, связанных с, на их взгляд, неверной трактовкой истории».

По мнению представителя Россотрудничества, «война с памятниками», которая развернулась в Польше, является элементом внутриполитической и внешнеполитической мобилизации, «связанной в том числе и с поиском утверждения своего места в рамках Евросоюза».

Напомним, Россия указывала на продолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.



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