Италию попросили помочь РФ плазмой выздоровевших от коронавируса

06.05.2020, 15:30, Новости дня

Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей РФ обратилось с открытым письмом к премьер-министру Италии Джузеппе Конте, в котором предложило направить в Россию плазму итальянцев, выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил президент ассоциации Лоренцо Валлорейа.

«Учитывая прекрасные результаты, полученные при помощи терапии с использованием плазмы, на наш взгляд, сейчас было бы хорошо и правильно поделиться с российским друзьями плазмой тех людей, которые победили болезнь и у которых выработались антитела. Господин премьер-министр, это действительно стало бы конкретным жестом благодарности», – передает РИА «Новости» текст письма Валлорейа.

Также он подчеркнул, что возглавляемая им ассоциация делает все возможное для развития отношений искренней дружбы, которые уже многие десятилетия связывают Россию и Италию. По его словам, «Россия не раз бескорыстно приходила Италии на помощь».

«Достаточно вспомнить о русских военных моряках, которые помогали жителям сицилийского города Мессина, где в декабре 1908 года произошло разрушительное землетрясение. Когда в апреле 2009 года такая беда случилась в Аквиле, центр которой был практически полностью разрушен землетрясением, россияне вновь пришли к нам на помощь. В марте, когда на севере Италии сложилась поистине драматическая ситуация из-за COVID-19, по решению руководства РФ к нам прибыли военные специалисты и медики, которые очень помогли жителям Ломбардии. Теперь дело за нами. Думаю, итальянцы должны ответить добром на добро», – сказал президент ассоциации.

Уточним, в конце апреля активисты Ассоциации итальянских друзей РФ провели в области Абруццо специальную акцию под названием «Свет надежды в борьбе с коронавирусом». В рамках этой инициативы исторические здания в нескольких городах этого региона были при помощи прожекторов раскрашены в цвета российского триколора.

Российские военные специалисты провели полную дезинфекцию еще четырех лечебных учреждений для пожилых в Ломбардии, сообщили в Минобороны России.

Напомним, российские военные ранее «провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от Бергамо в городах Вилла-д’Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д’Альме и Дзоньо, а также в провинции Брешиа.

На сегодняшний день специалисты российских врачебно-сестринских бригад Минобороны РФ вместе с итальянскими медиками вылечили от коронавируса 75 пациентов полевого госпиталя в Бергамо.

Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано даже предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19.