Эксперты назвали продукты-защитники кожи от негативного солнечного воздействия

06.05.2020, 15:30, Разное

По словам зарубежных исследователей, в летнее время необходимо обратить внимание на продукты, защищающие кожу от негативного воздействия Солнца. К примеру, нужно часто употреблять томаты.

Ученые заявили, что обезопасить себя от плохого солнечного воздействия можно не только с помощью косметических средств (кремов). Некоторые продукты не хуже справятся с этим заданием, например, помидоры, содержащие пигмент luetin, увлажняющий кожу и повышающий её эластичность. Не меньшую пользу приносят и арбузы, снижающие вероятность развития рака кожи. К тому же, ягода состоит почти на 90% из воды, что предотвращает обезвоживание организма. Другие, менее крупные ягоды в этом списке, должны иметь большое количество витамина С и антиоксидантов.

Что касается какао и шоколада, то они содержат фенолы и катехины, снижающие вероятность развития онкологии кожи. Красный виноград и зеленый чай также блокируют негативное воздействие со стороны ультрафиолетовых лучей.