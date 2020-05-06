Зеленский отказался от поездки в Минск на парад 9 мая

06.05.2020, 15:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на парад в Минск по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в директорате по вопросам информационной политики офиса главы украинского государства.

«На Украине – карантин. Глава государства сейчас не совершает зарубежных визитов», – сообщили «Радио свобода» в офисе президента Украины.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что не может отменить военный парад к 75-летию Победы, несмотря на пандемию коронавируса.

Политолог объяснил газете ВЗГЛЯД решение Лукашенко провести парад Победы.