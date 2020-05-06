У актера Петра Красилова из сериала «Не родись красивой» обнаружен коронавирус

06.05.2020, 15:30, Разное

У российского актера Петра Красилова, известного по съемкам в сериале «Не родись красивой» и «Бедная Настя», диагностировали коронавирус. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

За медицинской помощью Петр Красилов обратился еще 5 мая. На дом он вызвал врачей скорой помощи. После предварительного осмотра они решили госпитализировать актера, его доставили в КТ-центр.

В медицинском учреждении Петру Красилову провели компьютерную томографию. Результаты обследования показали, что актер действительно заразился коронавирусом. Лечение артист проходит дома, поскольку болезнь протекает в легкой форме, отмечает информационный ресурс «Инфореактор».