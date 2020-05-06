В РФ нарастили выпуск масок и антисептиков

06.05.2020, 15:16, Новости дня

Производство масок в РФ за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11% – до 9,05 млн штук в сутки, кожных антисептиков – на 24%, до 379 тыс. литров в сутки.

Производство масок в РФ за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11% – до 9,05 млн штук в сутки, кожных антисептиков – на 24%, до 379 тыс. литров в сутки, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, на территории РФ могут ввести масочный режим, так как мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Кроме того, заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев считает, что в стране этот режим необходим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.