 

В РФ нарастили выпуск масок и антисептиков

06.05.2020, 15:16, Новости дня

Производство масок в РФ за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11% – до 9,05 млн штук в сутки, кожных антисептиков – на 24%, до 379 тыс. литров в сутки.

Производство масок в РФ за неделю с 24 по 29 апреля выросло на 11% – до 9,05 млн штук в сутки, кожных антисептиков – на 24%, до 379 тыс. литров в сутки, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Напомним, на территории РФ могут ввести масочный режим, так как мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом. Кроме того, заслуженный врач РФ Сергей Дорофеев считает, что в стране этот режим необходим, чтобы обезопасить людей и прервать цепочку новых заражений.



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