Предсказано наступление катастрофической жары

06.05.2020, 15:16, Новости дня

В ближайшие десятилетия температура воздуха во многих странах может увеличиться больше, чем за предыдущие 6 тыс. лет, считают ученые.

Большинство территорий, на которых среднегодовая температура составляет 13 градусов выше нуля, через 50 лет прогреются до 20 градусов. В таком климате живут жители Северной Африки, южной части Китая и средиземноморских регионов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

При этом население в странах, которые в данный момент считаются жаркими, возрастет и будет представлять собой значительную часть мировой популяции. Соответственно, по одному из сценариев, около трети населения Земли будут жить при среднегодовой температуре выше 29 градусов.

Пока такие условия характеры лишь для 0,8 поверхности планеты, большую этой территории занимает Сахара.

Отмечается также, что к 2050 году такой климат может стать опасным для жизни бедных слоев населения, которые не могут позволить себе покупку кондиционера.

Напомним, синоптики пообещали россиянам аномально жаркое лето.