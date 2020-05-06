Сбербанк снизил ипотечные ставки

06.05.2020, 15:16, Новости дня

Сбербанк со среды, 6 мая, понизил ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках и готового жилья.

Минимальная ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 6,2% годовых. Она доступна при приобретении квартиры у застройщика, который входит в список аккредитованных банком и участвующих в программе субсидирования. При обращении необходимо уточнять, участвует ли в акции интересующий клиента дом, информирует портал «ДомКлик».

Минимальная ставка при покупке готового жилья – 8,1%. Такая ставка доступна зарплатным клиентам Сбербанка, участвующим в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на «ДомКлик».

Ранее сообщалось, что в РФ начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых.