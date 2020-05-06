“Как девочка”: Оксана Федорова удивила поклонников снимком без макияжа и укладки

06.05.2020, 15:09, Разное

Оксана Федорова в микроблоге в Instagram опубликовала фотографию, на которой предстала без какого-либо макияжа и в мятой рубашке. Телеведущая не стесняется своей внешности без грима и укладки. В 42 года она выглядит довольно молодо и свежо.

Оксана Федорова в костюме робота приняла участие в шоу «Маска». Она не дошла до финала, однако её вокал очень удивил судей. Обладательница звания «Мисс Вселенная – 2002» ведет разные программы, занимается благотворительностью и является главой Московского музея моды. Знаменитость обладает красивой фигурой и моложавой внешностью. Многие поклонники звезды отмечают наличие у неё прекрасного вкуса и стиля. Для выхода в свет она всегда выбирает вечерние платья и яркие костюмы. Судя по всему, недавно у Федоровой получилось насладиться хорошей погодой.

Она поделилась с поклонниками селфи, сделанным на фоне неба. Телеведущая предстала без макияжа и укладки в белой рубашке. Подписчики обратили внимание на её гладкую кожу и красивую шею. Большинство поклонников пришли к выводу, что в 42 года обладательнице звания «Мисс Вселенная – 2002» удаётся очень хорошо выглядеть. «Потрясающе выглядите», «Генетика творит чудеса», «Старость – это не про вас», «Красивая, ухоженная, милая», «Вам не дашь и 35 лет», — отметили пользователи Сети. Стоит отметить, Федорова предпочитает не скрывать, что красивая внешность – это результат работы над собой. Знаменитость пользуется услугами косметолога, заботится о своей коже и придерживается правильного питания.