 

Число участников «Бессмертного полка – онлайн» превысило 1,2 млн человек

06.05.2020, 15:08, Новости дня

Проект Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» «Бессмертный полк – онлайн» с каждым днем набирает популярность – чуть более чем за неделю его реализации число участников превысило 1,2 млн.

Разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на площадках https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

Партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, главным информационным партнером – издательский дом «Аргументы и факты», официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья – Международное агентство Sputnik.

Количество партнеров, призывающих к участию в онлайн-шествии, либо желающих транслировать его на своих ресурсах постоянно растет.

К информированию населения о проекте подключились постоянный информационный партнер Бессмертного полка РФ МИА «Россия Сегодня», а также информационное агентство ТАСС и операторы сотовой связи Мегафон и Tele2.

По любым возникающим вопросам по размещению информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8-800-20-1945-0. О том, как в этом году будет организована трансляция шествия, подробно расскажут на пресс-конференции 7 мая в 16.00 на площадке МИА «Россия сегодня».

Трансляция шествия «Бессмертный полк – онлайн» 9 мая запланирована на медиаэкранах России, в том числе г. Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров «Okko», Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, Победа. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир. Также трансляция шествия пройдет в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, на различных online-платформах и, конечно, на портале Бессмертного полка РФ www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка  www.polk.press.



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