Путин рассказал о состоянии Мишустина

06.05.2020, 15:08, Новости дня

Заболевший коронавирусом глава российского правительства Михаил Мишустин идет на поправку, сообщил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, он каждый день на связи с Мишустиным, премьер принимает участие в каждом совещании, передает РИА «Новости».

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что глава российского правительства находится на связи с коллегами и продолжает работать. В то же время в Кремле сообщили, что участие главы российского правительства в видеосовещании с президентом не планируется

На прошлой неделе премьер Михаил Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.