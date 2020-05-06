Путин поручил губернаторам выработать план по выходу из режима ограничений
06.05.2020, 15:08, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.
Он добавил, что любая поспешность в отмене ограничений чревата откатом назад в борьбе с коронавирусом, передает ТАСС.
Путин также сообщил, что 7 мая проведет совещание о ситуации в сфере транспорта.
В конце апреля президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.
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