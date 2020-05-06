Пристайко: Украина подготовила военную базу, чтобы присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО

06.05.2020, 15:06, Новости дня

Украина подготовила всю необходимую военную базу, чтобы присоединиться к партнерству расширенных возможностей НАТО. Об этом 5 мая во время видеоконференции с послами стран – членов Альянса заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

“С военной точки зрения Украина готова присоединиться к программе расширенных возможностей, которая увеличит совместимость украинских военных с подразделениями стран – членов НАТО. Остается определенное “домашнее задание” на этом направлении, но работа хорошо спланирована, и ее понимают представители сектора безопасности и обороны Украины, как и их партнеры в НАТО. С политической точки зрения мы также наблюдаем формирование консенсуса относительно приглашения Украины к этому формату ближайших партнеров Альянса. На сегодняшний день в рамках программы с НАТО взаимодействуют Австралия, Иордания, Швеция, Финляндия и Грузия. Ожидаю приглашение для Украины уже в ходе следующего заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны”, – подчеркнул Пристайко.

Также он отметил, что Украина продолжает движение к полноправному членству в ЕС и НАТО, как это определено Конституцией страны.

“Курс Украины на членство в НАТО остается неизменным. Годовая национальная программа и комплексный пакет помощи НАТО для Украины являются практическими инструментами, которые помогут нам достичь этой цели”, – сказал Пристайко.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.