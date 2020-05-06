Летом международное авиасообщение полноценно восстановлено не будет – Кулеба

06.05.2020, 15:06, Новости дня

Авиасообщение, которое ограничили из-за коронавирусной инфекции, не будет восстановлено летом. Такое мнение 5 мая в эфире телеканала “1+1” выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращение внутреннего авиасообщения. С международным сложнее будет – решение зависит не только от нас. В нескольких странах Европы, Европейского союза, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают голову над тем, как это все урегулировать… Но скажу сразу: в течение лета полноценного восстановления авиасообщения международного не будет. Как было когда-то – точно не будет”, – сказал дипломат.

Он отметил, что “определенные скептики” прогнозируют осенью в мире вторую волну коронавируса, к которой надо готовиться.

“Исходим из того, что мир начнет оправляться где-то с сентября”, – объяснил Кулеба.

Карантин в Украине действует с 12 марта. 22 апреля его продлили до 11 мая. В частности, с середины марта приостановлено авиасообщение.

С 11 мая в Украине планируют начать смягчать карантинные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, однако карантин будет продлен до 22 мая.

Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что карантин будет продлен и после 22 мая.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончались.