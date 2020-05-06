 

Корниенко рассказал, когда пройдут следующие местные выборы в Украине

06.05.2020, 15:06, Новости дня

В Украине 25 октября текущего года пройдут очередные местные выборы. Об этом сообщил народный депутат и глава партии “Слуга народа” Александр Корниенко на брифинге, который транслировался на канале in time Ukraine в YouTube.

По его словам, разговоры “об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег” являются ложью.

“Страна может начинать к ним готовиться. И мы тоже будем к ним готовиться”, – заявил Корниенко.

Нардеп пояснил, что проект решения о проведении местных выборов будет вынесен на рассмотрение парламента до конца июня, до тех пор будет продолжаться обсуждение документа. Верховная Рада сможет принять изменения в Избирательный кодекс до середины июля.

Корниенко также выразил надежду, что 25 октября выборы также пройдут и на оккупированных территориях Донбасса.

Глава фракции “Слуга народа” в парламенте Давид Арахамия уточнил, что местные выборы на территории оккупированного Донбасса состоятся при условии установления контроля над границей.

17 апреля сообщалось, что президенту Владимиру Зеленскому предлагают отложить местные выборы до следующего года, утверждает “Резидент” со ссылкой на источник в ОП. “Внутри Офиса президента появились группа, которая предлагает Зеленскому перенести местные выборы на 2021 год при условии продления карантина до июля – августа”, – пишет паблик.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 7 апреля говорил, что перенос местных выборов из-за эпидемии коронавируса не согласуется с Конституцией.

С 6 апреля в Украине запрещено выходить на улицу без крайней необходимости без средств индивидуальной защиты, также запрещено собираться в группы более чем по два человека. Ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Предполагается, что карантин частично будет ослаблен в мае, тогда как некоторые ограничения останутся в силе до сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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