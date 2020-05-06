Шесть граждан Узбекистана погибли в пожаре в частном доме в Подмосковье

06.05.2020, 14:59, Новости дня

Шесть человек, которые погибли 5 мая в пожаре в частном доме в Раменском районе Подмосковья, были гражданами Узбекистана, сообщает узбекская служба Радио Свобода/Радио Озодлик. Российские ведомства ранее сообщали о пожаре, но не говорили, откуда были погибшие: сказано было лишь, что они граждане “одного из соседних государств”.

В пожаре в селе Дурниха Раменского района погибли трое мужчин и три женщины. Дом загорелся рано утром, в районе 4:00. Общая площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, огонь тушили несколько часов.

“Причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки. По предварительным данным, в доме проживало 26 человек, граждан одного из соседних государств. Легальность нахождения их на территории РФ будет проверена”, – сообщили после пожала в областном Следственном комитете России. Ведомство возбудило по факту пожара уголовное дело по статье “причинение смерти по неосторожности двум и более лицам”.

Анонимный источник из отдела милиции Раменского района рассказал Радио Свобода, что все погибшие были гражданами Узбекистана, но один из них до сих пор не опознан.

С начала года в России в пожарах погибли уже несколько десятков трудовых мигрантов: как правило все они жили в плохих условиях и в неприспособленных для постоянного проживания помещениях.

В январе в пожаре на лесопилке в Томской области в одноэтажном деревянном строении в поселке Причулымский сгорели 12 человек, 11 из которых были гражданами Узбекистана.

В январе восемь граждан Вьетнама, семь мужчин и одна женщина, стали жертвами сильного пожара в тепличном хозяйстве в деревне Нестерово в том же Раменском районе Подмосковья. Предварительной причиной возгорания назвали короткое замыкание электробогревателя.