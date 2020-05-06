Третий министр в правительстве РФ болен коронавирусом

06.05.2020, 14:59, Новости дня

Министр культуры РФ Ольга Любимова заболела коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу министерства.

“Результаты теста на COVID положительные, министр находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн-форматах”, – сказала пресс-секретарь министра Анна Усачёва. По ее словам, болезнь у министра протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет.

Любимова – третий член правительства РФ, у которой выявлен коронавирус за последнюю неделю.

Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил 30 апреля, что болен коронавирусом. Исполняющим обязанности премьера на время его болезни был назначен первый зампред Андрей Белоусов, а сам премьер был госпитализирован, но куда – неизвестно. В его пресс-службе утверждают, что премьер продолжает участвовать в заседаниях кабинета по телефону.

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и бывший губернатор Тюменской области Владимир Якушев также заразился коронавирусом: он сообщил о своем диагнозе 1 мая. COVID-19 был подтвержден не только у самого министра, но и у его заместителя Дмитрия Волкова.

Ранее издание “Проект” сообщило о положительном тесте на коронавирус у первого заместителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, куратора основных внутриполитических вопросов. Однако два последующих теста Кириенко на коронавирус, по данным издания, были отрицательными.

4 мая также стало известно, что коронавирусом заразился спикер парламента Ленинградской области Сергей Бебенин.

По данным на 6 мая, в России за последние сутки было выявлено еще более 10 тысяч заболевших COVID-19, сообщил утром оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 10 тысяч больных коронавирусом в России выявляют уже третий день подряд. Общее число инфицированных в стране почти достигло 166 тысяч человек. Таким образом Россия обогнала Германию, где, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды было подтверждено лишь 164 807 случаев заболевания и вошла в пятерку стран с наибольшим количество заразившихся. Больше больных было выявлено только в США, Великобритании, Испании и Италии.