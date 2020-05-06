 

Число умерших от коронавируса в США превысило 70 тысяч

06.05.2020, 14:55, Новости дня

По данным Reuters, число умерших от коронавируса в США превысило 70 тысяч. На этом фоне часто цитируемая прогностическая модель почти удвоила предыдущую оценку летальности.

В США выявлено 1,2 миллиона заболевших COVID-19 – это больше чем в Испании, Италии, Великобритании, Франции и Германии – пяти следующих лидеров по заболеваемости, вместе взятых.

Исследовательская модель, разработанная Вашингтонским университетом, на которую часто ссылаются в Белом доме, почти удвоила ожидаемое число умерших от коронавируса в США. Теперь предполагается, что эпидемия унесет жизни более 134 тысяч человек к 4 августа.



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