 

КХЛ. “Локомотив” усилился олимпийским чемпионом Марченко

06.05.2020, 14:54, Новости дня

Олимпийский чемпион в составе сборной РФ по хоккею Алексей Марченко продолжит карьеру в ярославском "Локомотиве". 28-летний экс-защитник столичного ЦСКА подписал контракт с "железнодорожниками" на два года.

О двухлетнем соглашении хоккеиста с "Локомотивом" заявил пресс-служба ярославского клуба. В нынешнем сезоне КХЛ Марченко провел за ЦСКА 64 игры, набрав 22 (6 шайб + 16 передач) очка.

Новоиспеченный защитник "железнодорожников" является олимпийским чемпионом 2018 года. Кроме того, в составе армейцев он стал обладателем Кубка Гагарина-2019.



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