Александр Беглов: шестнадцать стационаров в городе принимают пациентов с COVID-19

06.05.2020, 14:54, Новости дня

О ситуации с коронавирусом рассказал сегодня губернатор Александр Беглов на заседании Госсовета, посвященного борьбе с новой инфекцией. В первую очередь, речь шла о том, сколько медучреждений в городе сейчас готовы к приему зараженных. По словам губернатора, их число выросло до шестнадцати. В общей сложности оборудовано около шести тысяч коек.

Причем в начале эпидемии больных коронавирусом принимала только Боткинская больница и Филатовская. 13 стационаров были оперативно перепрофилированы. В конце апреля помощь заболевшим стали оказывать также в Первом медицинском университете имени Павлова. На очереди — подключение к обслуживанию пациентов с коронавирусом еще семи федеральных медучреждений. Кроме того, больных везут в пансионат "Заря". Также, как уже сообщалось, на территории "Ленэкспо" развернут временный госпиталь для пациентов с легкой формой заболевания, пока на тысячу мест. В будущем под стационар оборудуют еще несколько павильонов.

О ситуации в Лениобласти у себя в соцсетях рассказал губернатор Александр Дрозденко. По его распоряжению, в семи районах (Бокситогорском, Выборгском, Всеволжском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском) теперь обязательно ношение масок. В других местах ситуация с коронавирусом пока позволяет ограничиться рекомендациями по ношению защитных средств.

За минувшие сутки в Ленобласти появилось еще 53 заболевших. С начала пандемии в регионе насчитывается более тысячи случаев новой инфекции, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

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ГТРК "Санкт-Петербург"