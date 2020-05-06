 

Китайского ученого убили перед важным открытием в области COVID-19

06.05.2020, 14:53, Разное

Китайский исследователь Бин Лиу, представляющий Университет Питтсбурга, был убит 46-летним китайцем Хао Гу. Как стало известно, специалист был близок «к очень важному открытию», связанному с коронавирусом.
Как только правоохранители были уведомлены об инциденте, они направились к дому погибшего, где и обнаружили убийцу, который к тому моменту был также мертв. Транспортное средство злоумышленника располагалось совсем рядом с домом доктора Бина. Оказывается, ученый и его убийца были знакомы, но не уточняется, какими были их отношения. Жена убитого в момент инцидента дома отсутствовала. В итоге, преступник, войдя в дом, несколько раз выстрелил в исследователя и спешно покинул жилое помещение.

По словам полиции, убийство очень странное и подозрительное, особенно, учитывая тот факт, что доктор Бин был близок «к важному открытию касаемо клеточного механизма коронавируса SARS-CoV-2». Впрочем, правоохранители не исключают, что преступление может не иметь связи с его профессиональной деятельностью, ведь все факты произошедшего предстоит установить.



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