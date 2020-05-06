«Здоровье сегодня важнее всего»: Иосиф Пригожин поздравил Максима Фадеева с 52-летием

06.05.2020, 14:53, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин в своей последней публикации в соцсети Instagram поздравил своего коллегу Максима Фадеева с днем рождения. В пожеланиях к имениннику он отметил, что самым главным сейчас для всех людей является здоровье.

В поздравительной публикации также есть и клип супруга Пригожиной Валерии, которая исполнила композицию Фадеева – «До предела». Всего данное видео на просторах интернета набрало свыше 3 миллионов просмотров, добавил продюсер. Что касается именинника, то Пригожин пожелал ему и дальше радовать своим творчеством не только россиян, но и поклонников из других стран. «Самым важным в нынешний момент является здоровье, так что береги себя!», – отметил он.

Интернет-пользователи вскоре тоже присоединились к поздравлениям, пожелав 52-летнему продюсеру и дальше создавать хиты вроде «До предела». Публикация за считанные часы набрала свыше 2 000 отметок «Мне нравится».